Зеленський: Росія раніше порушувала тишу в небі, але важливо, що Москва почала зважати на тиск світу

Україна пропонувала Росії тишу в небі – все це Москва порушувала, але важливо, що вона почала зважати на тиск світу, заявив президент Володимир Зеленський.

«Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі – відсутність таких ударів ракет і дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно – відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами. Причому дуже цинічно. Навіть коли вони не били «шахедами», вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський зауважив, що жодного дня Москва не припиняла терору проти цивільних, жодного дня не було реальної повної тиші на фронті.

«І першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, убивати сусідів. Якби не це, війни б не було», – зазначив він.

Як зауважив Зеленський, дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу – на загрозу більш жорстких санкцій за війну.

«І дійсно, один із ключових санкційних треків – проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитися гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім у світі, хто підтримує», – додав президент.

5 серпня видання Bloomberg з посиланням на свої джерела написало, що Кремль зважує варіанти поступки президенту США Дональду Трампу, яка може включати повітряне перемир’я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Водночас Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф прибуде до Росії цього тижня.

Навесні Росія двічі оголошувала перемир’я, але, за даними української сторони, не дотримувалася його.



