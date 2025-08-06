Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до Москви

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зранку 6 серпня прибув до Москви для зустрічі з російським керівництвом. В аеропорту Внуково його зустрічав голова Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник президента РФ з економічної співпраці із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв, повідомляють російські інформагенції.

Віткофф востаннє приїздив на переговори до Москви 25 квітня, а раніше, 11 квітня, до Санкт-Петербурга. Обидва рази президент РФ Володимир Путін проводив із ним зустрічі. Від початку року це вже п’ятий візит Віткоффа до Росії.

Дональд Трамп дав Росії час до п’ятниці, 8 серпня – до цього часу Москва повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

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У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф прибуде до Росії цього тижня.

5 серпня видання Bloomberg з посиланням на свої джерела написало, що Кремль зважує варіанти поступки президенту США Дональду Трампу, яка може включати повітряне перемир’я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій.

Навесні Росія двічі оголошувала перемир’я, але, за даними української сторони, не дотримувалася його.



