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Новини | Міжнародні

Спецпосланець Трампа Віткофф завтра прибуде до Москви

Джерело AFP не підтвердило, чи на зустрічах буде присутній президент Росії Володимир Путін
Джерело AFP не підтвердило, чи на зустрічах буде присутній президент Росії Володимир Путін

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідає Москву в середу для зустрічі з російським керівництвом, повідомляють Reuters та AFP з посиланням на свої джерела.

Водночас джерело AFP не підтвердило, чи на зустрічах буде присутній президент Росії Володимир Путін, з яким Віткофф зустрічався кілька разів раніше.

Дональд Трамп дав Росії час до п’ятниці, 8 серпня – до цього часу Москва повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

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У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф прибуде до Росії цього тижня.

5 серпня видання Bloomberg з посиланням на свої джерела написало, що Кремль зважує варіанти поступки президенту США Дональду Трампу, яка може включати повітряне перемир’я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій.

Навесні Росія двічі оголошувала перемир’я, але, за даними української сторони, не дотримувалася його.


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