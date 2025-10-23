Прем’єрка Данії вважає «геніальною» ідею використати заморожені активи для допомоги Україні

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала використати заморожені російські активи в Європі як джерело фінансування для України та наголосила на необхідності одночасного посилення військової та фінансової підтримки Києва.

Вона назвала ідею «геніальною» та закликала до колективного підходу й юридичної чіткості.

«Росія має платити за українську економіку. Саме Росія зруйнувала великі частини країни. Тому цілком природно, що саме Росія має платити за зброю, необхідну Україні для самозахисту», – сказала Фредеріксен, прибуваючи на саміт лідерів ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Очільниця уряду Данії, що головує в Раді ЄС, підтвердила, що лідери ЄС працюють над політичним рішенням, яке дозволить забезпечити фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для закупівлі озброєнь, та пообіцяла просування пропозиції Єврокомісії після погодження політичних мандатів.

«Сподіваюся, що сьогодні ми зможемо узгодити достатньо, щоб наступним кроком стала конкретна пропозиція від Єврокомісії… Ми перебуваємо в особливій безпековій ситуації, з великою залежністю від нафти, тому ця європейська оборонна модернізація – надзвичайно важлива», – заявила прем’єрка.

Фредеріксен також похвалила ідею використати саме заморожені російські активи як «кредитну лінію», що дозволить перераховувати кошти Україні, «не змушуючи європейців оплачувати все з власної кишені».

«Данія вже кілька років говорить: хай Росія платить за воєнні збитки… Але тепер ми можемо сказати, що робимо ще один крок – фактично фінансуємо українську армію, українську оборону. Ми зробимо все можливе, щоб, коли настане день укладення мирної угоди, це питання також було її частиною», – додала вона.

Прем’єрка наголосила на необхідності гарантій і колективного розподілу ризиків між країнами ЄС і партнерами з G7 – інакше можливі контрзаходи Росії можуть виявитися болючими для окремих держав. Водночас вона підкреслила, що альтернативи такому підходу обмаль: «якщо Україна не зможе вистояти, то… існує ризик, що війна перекинеться далі».

Читайте також: Прем’єр Бельгії закликав урахувати ризики щодо позики Україні, інакше «зроблю все можливе, щоб заблокувати»

Єврокомісія запропонувала використати 175 мільярдів євро готівки, що надійшли з заморожених російських державних активів, інвестованих у західні державні облігації, для фінансування репараційного кредиту Україні на суму 140 мільярдів євро та погашення попереднього кредиту G7. Наразі ці кошти простоюють на депозиті в Європейському центральному банку (ЄЦБ) під керівництвом Euroclear.

Досі Україна отримувала допомогу від G7 завдяки прибуткам, згенерованим російськими замороженими активами. Саму готівку не чіпали, побоюючись фінансових ризиків, зокрема дестабілізації євро, і юридичних – тобто судових позовів із Москви.

21 жовтня єврокомісар із економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримала 25,3 мільярда євро за рахунок прибутків, що генерують російські заморожені активи, а найближчими тижнями Єврокомісія готова презентувати свою пропозицію щодо репараційного кредиту.