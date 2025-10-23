Трамп про «Томагавки»: лише ми можемо їх запустити, а ми цього не зробимо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не зможуть задовольнити запит України на крилаті ракети далекого радіусу дії «Томагавк».

Як сказав Трамп журналістам у Білому домі 22 жовтня під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте, проблема з «Томагавками», «про яку багато людей не знають», полягає в тому, що знадобиться щонайменше шість місяців, а зазвичай рік, щоб навчитися користуватися ними.

«Вони – дуже складні. Тож єдиний спосіб, яким «Томагавк» можна запустити, це якщо ми це зробимо. А ми цього не зробимо. Існує величезна крива навчання з «Томагавками». Це – дуже потужна зброя, дуже точна зброя, і, можливо, саме це робить її такою складною. Але це займе рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися користуватися нею. Ми знаємо, як її використовувати. І ми не збираємося навчати інших людей», – сказав Трамп журналістам у Білому домі 22 жовтня під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк», здатних вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів.

За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».

19 жовтня Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox Newsзаявив, що Сполучені Штати не можуть передати Україні все озброєння, на яке розраховує Київ, оскільки країна має зберігати запаси для власної безпеки. «Я був дуже добрим до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати», – зазначив американський лідер.