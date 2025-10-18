Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні «Томагавки»

Президент Володимир Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні ракети «Томагавк», про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Президент України наголосив, що Росія використовує не лише іранські безпілотники, у них є власні. Водночас армія РФ застосовує ракети власного виробництва та північнокорейського. І додав, що «важко покладатися тільки на дрони», адже потрібні ракети «Томагавк» для комбінованих ударів.

«Добре, що президент Трамп не сказав «ні», але поки що не сказав «так», – додав Зеленський.

На зустрічі із президентом США Трампом 17 жовтня Зеленський заявив, що Україна готова укласти угоду зі США стосовно постачання ракет «Томагавк» в обмін на дрони українського виробництва.

«Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без «Томагавків», я думаю ми близько до цього», – заявив президент США.

Президент України Володимир Зеленський напередодні назвав «дуже продуктивною» зустріч з Трампом. За його словами, під час зустрічі також обговорювали далекобійні можливості, але «вирішили не робити про це заяви». Щодо «Томагавків» він закликав звернулися до американської сторони.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі написав у соцмережах, що сказав як Зеленському, так і Путіну, що «настав час припинити вбивства і укласти угоду». Він додав, що «вони повинні зупинитися там, де вони є».

Після переговорів із американським президентом Зеленський також мав телефонну розмову з лідерами Європи. У ній брали участь очільниця Єврокомісії, президенти Фінляндії, Норвегії, прем’єри Британії, Італії, Польщі, а також генсек НАТО.



