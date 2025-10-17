А ось трохи хронології ключових подій з Трампом та Зеленським цього року:
20 СІЧНЯ 2025 РОКУ
Трамп вдруге склав присягу як президент США, частково після того, як проводив кампанію за припинення війни Росії в Україні «з першого дня».
28 ЛЮТОГО 2025 РОКУ
Трамп і Зеленський зіткнулися на своїй першій особистій зустрічі з моменту початку другого терміну Трампа в Білому домі, що призвело до дипломатичної катастрофи та викликало хвилю глобальної реакції.
3 БЕРЕЗНЯ 2025 РОКУ
Білий дім заявив, що Трамп припинив всю військову допомогу США Україні.
18 СЕРПНЯ 2025 РОКУ
Зеленський приєднався до європейських лідерів на зустрічі в Білому домі лише через кілька днів після зустрічі Трампа з Путіним на саміті на Алясці. Трамп заявив, що США допоможуть гарантувати безпеку України в будь-якій угоді про припинення війни – Зеленський назвав це «важливим кроком вперед». Обидва лідери кажуть, що переговори можуть допомогти призвести до тристоронніх переговорів з Путіним.
23 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ
Зеленський вирушає до Нью-Йорка, щоб виступити в ООН та зустрітися з Трампом. Невдовзі після цього Трамп різко змінив свою риторику щодо конфлікту, заявивши, що він вірить, що Україна може повернути всі свої території, окуповані Росією, та закликаючи Київ діяти швидко.
17 ЖОВТНЯ 2025 РОКУ
Трамп втретє приймає Зеленського в Білому домі, оскільки Київ прагне отримати більше далекобійної зброї, через понад три з половиною роки після початку вторгнення Росії.
Ось куди можуть дістати крилаті ракети «Томагавк» в разі передання їх Україні Америкою
Конгресмени в листі до Трампа закликали дозволити продаж нових систем зброї Україні
Напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі американські конгресмени в листі до президента США закликали його дозволити продаж нових систем озброєння Україні, зокрема ракет «Томагавк», посилити санкції проти Росії і притягнути РФ до відповідальності за викрадення українських дітей.
Ці кроки значно зміцнять позицію України, змусивши Росію погодитися на мирні переговори, підтримувані Трампом, вказано в листі, який підписали 27 конгресменів – представників обох партій. Серед них Марсі Каптур, Браян Фітцпатрик, Майк Квіглі, Джо Вілсон, які є співголовами українського Кокусу (групи підтримки України) в Конгресі.
Автори листа високо оцінили зусилля Трампа щодо забезпечення миру в Україні і його роль у припиненні вогню у Секторі Гази.
«Сполучені Штати можуть надати Україні зброю, необхідну для того, щоб Росію залучили до переговорів. Ваші заклики до надання ракет «Томагавк» і розвідувальних даних, необхідних Україні для загрози військовим цілям глибоко всередині Росії, забезпечать Україні підвищену здатність стримувати подальшу агресію», – йдеться в заяві.
Трамп має зустріти Зеленського у Білому домі десь о 20:00 за Києвом
Зустріч господарем Білого дому Дональдом Трампом свого гостя Володимира Зеленського запланована на 13:00 за Вашингтоном – тобто, о 20:00 за Києвом.
За 15 хвилин після цього має розпочатись робочий обід за участю і членів делегацій.
Цього разу нібито не планується зустріч в Овальному кабінеті Білого дому. Але, як кажуть акредитовані у Вашингтоні журналісти, до програми можуть бути внесені зміни – таке траплялось вже в минулому.
Наразі планується, що Зеленський проведе у Білому домі десь дві години, бо на 22:00 за Києвом планується від’їзд Трампа з Білого дому – він попрямує на Флориду на вихідні.
Зеленський вже втретє цього року буде в Білому домі
Незабаром мають відбутися переговори президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі. Це вже третій візит Зеленського до Білого дому цього року.
Перший раз він був в кінці лютого і той візит запам’ятався бурхливою словесною перепалкою.
Другий раз Зеленський був у Білому домі у серпні.
Перед цією, третьою, зустріччю Трамп та Зеленський беспрецедентно розмовляли телефоном два дні поспіль – причому у вихідні, у суботу і неділю.
Головною темою нинішніх переговорів буде спроба Трампа покласти край війні в Україні і інформація для Зеленського з перших рук про розмову Трампа з російським керманичем Володимиром Путіним 16 жовтня і планована наступна зустріч Трамп-Путін у Будапешті.
Також нині буде обговорюватись українське прохання про надання Києву далекобійних крилатих ракет «Томагавк».