А ось трохи хронології ключових подій з Трампом та Зеленським цього року:

20 СІЧНЯ 2025 РОКУ

Трамп вдруге склав присягу як президент США, частково після того, як проводив кампанію за припинення війни Росії в Україні «з першого дня».

28 ЛЮТОГО 2025 РОКУ

Трамп і Зеленський зіткнулися на своїй першій особистій зустрічі з моменту початку другого терміну Трампа в Білому домі, що призвело до дипломатичної катастрофи та викликало хвилю глобальної реакції.

3 БЕРЕЗНЯ 2025 РОКУ

Білий дім заявив, що Трамп припинив всю військову допомогу США Україні.

18 СЕРПНЯ 2025 РОКУ

Зеленський приєднався до європейських лідерів на зустрічі в Білому домі лише через кілька днів після зустрічі Трампа з Путіним на саміті на Алясці. Трамп заявив, що США допоможуть гарантувати безпеку України в будь-якій угоді про припинення війни – Зеленський назвав це «важливим кроком вперед». Обидва лідери кажуть, що переговори можуть допомогти призвести до тристоронніх переговорів з Путіним.

23 ВЕРЕСНЯ 2025 РОКУ

Зеленський вирушає до Нью-Йорка, щоб виступити в ООН та зустрітися з Трампом. Невдовзі після цього Трамп різко змінив свою риторику щодо конфлікту, заявивши, що він вірить, що Україна може повернути всі свої території, окуповані Росією, та закликаючи Київ діяти швидко.

17 ЖОВТНЯ 2025 РОКУ

Трамп втретє приймає Зеленського в Білому домі, оскільки Київ прагне отримати більше далекобійної зброї, через понад три з половиною роки після початку вторгнення Росії.