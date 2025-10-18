Новий шанс Путіну замість «Томагавків» Україні? Подробиці переговорів Зеленського і Трампа, у які «втрутився» президент РФ

Кортеж української делегації з Володимиром Зеленським утретє паркується на ґанку Білого дому, відколи його господарем знову став Дональд Трамп. Це третій візит сюди українського президента за нинішньої каденції Трампа, який, як сподівалися в Києві, завершиться домовленістю про передачу Україні американських «Томагавків». Та в порядок денний двох президентів «втрутився» третій.

Формат і склади делегацій

За кожним приїздом Володимира Зеленського до Білого дому в багатьох столицях стежать, затамувавши подих. Надто – після провальних переговорів у лютому, що завершилися публічним скандалом лідерів. Здається, українська високопоставлена делегація чітко засвоїла один із лютневих уроків: її очільник більше не викликає невдоволення американського колеги своїм зовнішнім виглядом.

«Маєте чудовий вигляд у цьому піджаку. Сподіваюся, люди помітили. Це дуже стильно, мені подобається!» – звертає увагу всіх присутніх на одяг Зеленського Дональд Трамп.

Зустріч проходить не у звичному форматі в Овальному кабінеті – цього разу український президент перетнув океан задля неформального обіду з американським колегою.

За спинами української делегації – «стіна» журналістів. Колишній посол України в США Валерій Чалий вбачає в цьому елементи психологічного дискомфорту для українських гостей.

«Це не зовсім прийнятний для таких зустрічей формат. Не розумію, чому не можна було тоді посадити їх в Овальному Кабінеті на рівних – запросити ЗМІ… На голові всі сидять – зверху! Ну хіба це нормальна підготовка до роботи на паритетних засадах?» – обурюється колишній дипломат в ефірі Радіо Свобода.

Водночас Чалий зауважує на невикористанні українською делегацією наданих їй можливостей, критикуючи невідповідність її складу делегації США. Наприклад, економічні питання, як-от угоду про мінеральні ресурси, міністру фінансів США Скоту Бессенту, каже Чалий, немає з ким обговорювати. Адже не може перша особа держави знати відповіді на всі вузькопрофільні питання.

«Навіть залишити керівницю уряду в такому форматі – коли є віцепрезидент США. Тобто нам дали фактично найвищий формат, який можна собі тільки уявити – хіба не було першої леді США. Це великий плюс, і ми його не використали», – зауважує Чалий.

Дзвінок Путіна і «Томагавки»

Приводом для швидко організованої поїздки Зеленського до Вашингтона стала можливість для України отримати американські крилаті ракети «Томагавк», здатні вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. Принаймні її не виключав сам президент США, що минулого тижня кілька разів обговорював з українським колегою по телефону цю тему.

Здавалося, Зеленський летить до Вашингтона, щоб фіналізувати домовленість. Однак якщо такий план і був, то скоригувати його теоретично міг дзвінок із Москви.

16 жовтня, коли український президент уже був у небі над Атлантикою, керманичеві США подзвонив Володимир Путін. Дві з половиною години телефонної розмови між лідерами завершилися домовленістю про їхній новий саміт – цього разу в Будапешті. Відбудеться зустріч, можливо, вже за кілька тижнів.

«Путін каже Трампу: так, я дуже переляканий, не треба передавати «Томагавки», я готовий вести переговори. Ви дуже крутий, містер Трамп, ви знову перемогли. А Трампу тільки цього й потрібно. Він думає, що переміг, що зможе усадити Путіна за стіл переговорів», – припускає в ефірі Радіо Свобода, як розвивалися події, керівник Центру сприяння реформам Георгій Чижов.

Зміна в риториці Трампа стосовно «Томагавків» для України відбулася фактично одразу після його розмови з Путіним.

«Нам також потрібні «Томагавки» для США. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їх для нашої країни», – наголошував, чекаючи на Зеленського, президент США.

Далекобійні ракети були «в меню» спільного обіду президентів. Трамп підтвердив журналістам, що їх, як і планувалося, обговорюватимуть. Водночас дав зрозуміти, що сенсації очікувати не варто.

«Ми самі потребуємо «Томагавків», але нам також потрібно закінчити цю війну… Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без «Томагавків», гадаю, ми близько до цього», – сказав президент США, приймаючи гостей з України.

Видання Axios дізналося від поінформованих джерел, що за столом Зеленський наполегливо просував питання «Томагавків» для України, однак його американський колега не продемонстрував гнучкості.

Переговори, йдеться в публікації, були дещо емоційними, і Трамп, зрештою, дав зрозуміти, що його пріоритет нині – дипломатія, яку ракети далекого радіусу дії можуть підірвати. І їх надання, на думку експертів, – не єдиний інструмент тиску на Путіна, який Трамп не спішить застосовувати.

«Він ставить на паузу багато процесів, пов'язаних, по-перше, із запровадженням санкцій, з подачею військової техніки… Я не виключаю, що вона [далекобійна зброя – ред.] буде колись застосована, але вона вже точно не буде застосована в найближчі тижні», – сказав в ефірі Радіо Свобода голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Ставка на дипломатію

«Ми будемо говорити про те, що сталося вчора під час моєї телефонної розмови з президентом Путіним. І я гадаю, справи йдуть досить добре…

Президент Зеленський хоче, щоб це закінчилося, і гадаю, що президент Путін хоче, щоб це закінчилося», – ще на старті переговорів, спілкуючись із журналістами, окреслив президент США фокус переговорів із українською делегацією.

«Зараз, на жаль, він знову повторює цю тезу – що вірить у бажання Путіна завершити війну… Але все одно це краще, ніж у перші місяці його президентства. Зараз ми хоча б отримуємо американську зброю», – зауважує в ефірі Радіо Свобода директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

Оптимізму американського президента не поділяє й українська депутатка з Комітету нацбезпеки Соломія Бобровська.

«Якщо чесно, я з подивом слухаю колег, які мають великі надії на цей осінньо-зимовий сезон переговорів. Якщо справді вдасться зрушити хоча б на міліметр не просто компліментарність Трампа в бік Російської Федерації, а й у бік України – це вже буде добре», – каже в ефірі Радіо Свобода політикиня.

Український президент повторював, що готовий до розмов у будь-яких форматах, аби підштовхнути Путіна до миру. І наголошував, що бачить імпульс до цього.

Журналісти бачили, як українська делегація заносила до Білого Дому масивні згортки. Згодом повідомили, що то карти, важливі для розмови зі США. На них – вразливі місця російської військової економіки. Їх, якщо і показували, то на закритій частині переговорів.

«Чутливе» питання територій

Невідомо, чи допомогли українським посадовцям підручні засоби бути в очах американських колег переконливішими. Зеленський, який пропонував Трампу українські дрони замість американських «Томагавків», обтічно повідомив журналістам за підсумками зустрічі про домовленість поглибити співпрацю в галузі оборонної промисловості.

Тема щодо далекобійних ракет, сказав український президент, лишається відкритою, попри відсутність новин зараз, – «США не хочуть ескалації». Повідомив і про домовленість не робити цю тему публічною.

«Ми довіряємо Сполученим Штатам і президенту, що він хоче завершити цю війну. Це складно. І рішення важкі… Найважчим питанням у будь-який переговорах і їхніх форматах – шкода, але будуть території України», – порушив Зеленський іще один аспект переговорів за зачиненими дверима.

Володимир Путін, серед іншого, вимагає віддати йому території України, не захоплені російськими військами. Зокрема, Донеччину, Запоріжжя й Херсонщину.

Президент США, підсумовуючи переговори з Зеленським коротким дописом у соцмережах, укотре закликав сторони укласти угоду, і натякнув, що їм слід зупинитися на нинішній лінії зіткнення, з чим погодився Зеленський, зауважуючи, втім, що невідомо про зміни в позиції Путіна з цього питання.

«Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на перемогу, нехай історія розсудить», – написав Трамп у TruthSocial, після чого полетів до своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, де зазвичай проводить вихідні.

Радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський зробив висновок, що зустріч президентів США і України була вдалою.

«Ми бачимо пресконференцію Зеленського – він виглядає задоволеним, спокійним, упевненим і говорить врівноважено. Це свідчить про те, що зустріч пройшла нормально й вдалося знайти нові аргументи, аби переконати співрозмовників або спростувати ті тези, які Путін висуває в розмовах із Трампом – про Муромця, про Рюрика та інші подібні речі», – каже в ефірі Радіо Свобода Веселовський.

Політолог Олександр Сушко своєю чергою наголошує, що мирний процес і підтримка його лідером України – боротьба, яку їй самій доведеться вести довго.

«Трамп лише частково на нашому боці. Ми розуміємо, що він передусім на своєму. Тому тут дуже важливо зберігати тверезість і витримку… Багато хто вважав, що Путін, як досвідчений спецслужбіст радянської школи, легко підбере потрібні психологічні ключі до Трампа. Але йому це не вдалося. І, гадаю, надалі йому це також навряд чи вдасться. Проте це не означає, що все буде так, як ми очікуємо», – резюмує в ефірі Радіо Свобода Сушко.