Президент України прокоментував заяву Трампа про «зупинитися, де є»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву лідера США Дональда Трампа про «зупинитися, де є».

«Президент правий, це важливо – зупинитися, де ми є, і після цього говорити…Я погоджуюся з президентом, що обидві сторони повинні зупинитися.. ми не починали цю війну», – сказав він журналістам.

Зеленський додав, що він відкритий до «будь-яких форматів (переговорів), які нас можуть наблизити до миру».

Зустріч Трампа та Зеленського тривала понад дві години. Зеленський назвав «дуже продуктивною» зустріч з Трампом. За його словами, під час зустрічі також обговорювали далекобійні можливості, але «вирішили не робити про це заяви».

Президент США Дональд Трамп після зустрічі написав у соцмережах, що сказав як Зеленському, так і Путіну, що «настав час припинити вбивства і укласти угоду». Він додав, що «вони повинні зупинитися там, де вони є».