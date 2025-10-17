Зеленський: для перемовин спочатку необхідно отримати перемир’я, а з питанням територій буде складно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спочатку необхідно отримати припинення вогню, щоб сісти за стіл перемовин, а найскладніше питання в будь-яких перемовинах буде стосуватися питання територій.

«Питання територій – це дуже чутливе питання, це найскладніше питання безумовно… Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони дійсно хотіли б окупувати всю територію, нашу країну в цілому… Наша позиція полягає в тому, що давайте спочатку отримаємо припинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл в переговорів, поговорити, зрозуміти, де ми є», – сказав він.

Зеленський зазначив, що найскладніше питання в будь-якого формату перемовинах все одно стосуватиметься територій – «на жаль, але стосуватиметься території України».

Президент також висловив впевненість, що будуть переговори щодо закінчення війни, а з питанням територій буде складно.

«Ми розуміємо російські пропозиції – обміну територіями.. Я не думаю, що росіяни змінили свою позицію..Тому ніхто не може завершити все це без України. Це чутливе питання. Буде складно з цим питанням під час перемовин, але я впевнений, що перемовини у нас будуть», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи обговорювалося в Білому домі питання територіальних поступок.

У серпні соціологічна група «Рейтинг» опублікувала результати опитування громадської думки щодо шляхів закінчення війни Росії проти України, яке засвідчило, що 59% українців підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення окупованих у 2014 році Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року (останній день перед початком повномасштабного вторгнення Росії)

Американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше неодноразово наголошував, що Росія просуває вимоги, рівносильні повній капітуляції України, і що РФ продовжуватиме просувати цю мету доти, доки російськи лідер Володимир Путін вірить, що може військовим шляхом перемогти в Україні. Щоб змінити це, зазначають аналітики, потрібна подальша підтримка України Заходом, зокрема США..