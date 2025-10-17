США будуть мати певні типи українських БпЛА – Зеленський

Українська сторона готова до обговорення зі США щодо співпраці стосовно безпілотників, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Команди працюють щодо питання безпілотників, але ще до прибуття в Вашингтон, команда від України була тут. Ми обговорюємо, ми відкриті для обговорення. Сполучені Штати будуть мати певні типи дронів», – сказав він журналістам після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Перед зустріччю Зеленський заявив, що Київ готовий домовлятися зі США стосовно постачання ракет «Toмагавк» в обмін на дрони українського виробництва. Трамп, у свою чергу, підтвердив зацікавленість США в українських дронах.

Але щодо ракет «Toмагавків» після зустрічі в Білому домі сторони вирішили не робити заяв.

8 жовтня Зеленський після обговорення з керівниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій збільшення спроможностей українського ОПК і відкриття експортних платформ зброї, заявив, що у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 мільярдів доларів.

За даними Міноборони, у 2024 році вироблені в Україні дрони склали понад 96% з усіх БпЛА, які використовували Сили оборони, а до експлуатації у ЗСУ допущено понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва.