Через удар РФ по Одещині є постраждалий, пошкоджена інфраструктура – ОВА

У ніч проти 29 жовтня російські військові здійснили масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. На жаль, є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники», – вказав чиновник.

Частина споживачів залишилася без електропостачання, енергетики працюють над його відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах, додав Кіпер.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.