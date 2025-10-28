Доступність посилання

Новини | Суспільство

Синєгубов: російські війська вдарили по цивільному підприємстві в Чугуєві

Наслідки російських ударів по Чугуєву, липень 2024 року
Наслідки російських ударів по Чугуєву, липень 2024 року

Російська армія атакувала місто Чугуїв безпілотниками, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 28 жовтня.

«Внаслідок обстрілу БпЛА зазнало пошкоджень цивільне підприємство. Спалахнула пожежа», – заявив він.

Синєгубов додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила.

На місці російського удару працюють підрозділи ДСНС, деталі з’ясовуються, повідомив голова області.

Читайте також: ОВА: через атаку РФ на Запорізький район постраждали двоє людей

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


