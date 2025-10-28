Синєгубов: російські війська вдарили по цивільному підприємстві в Чугуєві

Російська армія атакувала місто Чугуїв безпілотниками, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 28 жовтня.

«Внаслідок обстрілу БпЛА зазнало пошкоджень цивільне підприємство. Спалахнула пожежа», – заявив він.

Синєгубов додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила.

На місці російського удару працюють підрозділи ДСНС, деталі з’ясовуються, повідомив голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



