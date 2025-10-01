«Куп’янськ нескорений». Що відбувається у закритому для цивільних місті

Місто Куп’янськ на Харківщині закрили для в’їзду цивільних. Там відключили воду, електрику та газ. З міста, де залишаються ще сотні жителів, зупинили евакуацію.

В українському Генштабі кажуть, що це необхідно для боротьби з російськими диверсійними групами. На півночі міста тривають бої.

Журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, поговорили із захисниками Куп’янська.

Згадавши про свою родину, Олексій заплакав: «Вони не знають, що я на цьому напрямку. Вони думають, що я в більш безпечному місці. Чим менше вони переживають, тим я буду спокійніший. І виконуватиму завдання, як потрібно».

Олексію далеко за 50. Раніше він був учителем фізики. Тепер він – військовий 151-го розвідбатальйону 10-го армійського корпусу. Саме він та його бойові товариші борються за Куп’янськ у самому місті.

Командиру цього підрозділу із позивним «Береза» – 21, він щойно закінчив військовий виш. А тепер «Береза» командує пошуками груп супротивника у Куп’янську. Каже: «російські військові переодягаються у цивільний одяг». Тому кожного місцевого, а це близько 1000 осіб, обшукують.

«Ми дивимось історію дзвінків. Якщо номери починаються на +7, тобто російські абоненти, то вже так», – каже «Береза».

У Куп’янськ російські солдати проникли через газову трубу. Було багато фото та відео цього процесу. Декілька десятків людей розосередилися по місту.

«У них був опорник, вони там підтягувалися. Їх було чотири-п’ять осіб. Це був центр Куп’янська. Це була їхня крайня опорна точка, до якої вони дійшли», – продовжує «Береза».

Денис – один із перших українських військових, який у Куп’янську полонив супротивника. Той родом із Підмосков’я. У засідці російські солдати просиділи 2 тижні.

«Ми штурмували той будинок. Один не захотів здаватися в полон. Ми близько 15 хвилин вели переговори. Він відстрілювався. А потім вирішив вийти через другий вихід і був знищений. А цей, поранений, здався у полон. Двоє їхніх головних побігли через дах. Далі – у сусідній будинок, до зеленки, у приватний сектор. Їх знищили наші FPV-дрони», – каже він.

Боротьба за кожен будинок у Куп’янську йде щохвилини. Допомагають і дрони. Російських військових вираховують дешифрувальники. Вдивляються у пікселі на екрані. Трубу, через яку російські військові заходили до міста, знищили, запевняють усі опитані військові та офіцери. Наразі російська армія шукає слабкі місця в українській обороні.

Супротивник не намагається штурмувати наші позиції. Він їх просто обходить

«Супротивник не проводить штурмових дій. А проводить інфільтрацію особового складу. Він не намагається штурмувати наші позиції. Він їх просто обходить і намагається зайти в саме місто. Тут лісиста місцевість, багато посадок. І коли є розрив між позиціями, вони намагаються пропустити через цей розрив особовий склад», – розповідає Віталій Шум, начальник групи підготовки 151-го розвідувально-ударного батальйону 10-го армійського корпусу.

Ця тактика раніше спрацювала в Добропіллі. Тоді військові з пересторогою говорили, що противник користуватиметься великими розривами в українській лінії оборони, щоб зайти в тил військам: «Куп’янськ – це стратегічне місто. Це панівні висоти. Це великий опорний пункт, який відкриває шляхи в бік населених пунктів Чугуїв, Шевченкове».

Якщо ми віддамо Куп’янськ, то його буде важко повертати. Ми працюємо

«Там висотки, там будівлі. Якщо ми віддамо Куп’янськ, то його буде важко повертати. Ми працюємо. Думаю, Куп’янськ залишиться нашим домом», – продовжує «Береза».

Щоб руки в українського гарнізону не опускалися, над Куп’янськом кілька днів тому підняли український стяг. Це зробив Олексій: «Надійшов наказ підняти український прапор у центрі Куп’янська як знак того, що Куп’янськ нескорений, він під контролем ЗСУ. Наш український прапор у центрі Куп’янська має надихати наших воїнів на те, щоб далі продовжувати боротьбу».