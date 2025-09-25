«Ситуація критична» – голова МВА про Куп’янськ

Ситуація у місті Куп’янськ на Харківщині залишається критичною, повідомив очільник міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону 25 вересня.

«Без змін, ситуація – критична. І, крім тих диверсійно-розвідувальних груп, які просочилися в місто або просочуються в місто, ворог здійснює масовані обстріли території безпосередньо міста Куп’янськ, території громади», – сказав Беседін.

За його словами, російські війська масовано обстрілюють місто і громаду. Зокрема, як заявив голова МВА, загарбники застосовують FPV-дрони на оптоволоконному зв’язку, які не підлягають радіоелектронній боротьбі, і ці дрони «чатують на звичайних людей на вулиці».

При цьому Беседін заявив, що ситуація у місті й громаді контрольована Силами оборони України.

Водночас він закликав цивільних евакуюватися з Куп’янська, зазначивши, що у місті відсутні критична інфраструктура. За його словами, на правобережжі міста Куп’янськ досі залишаються 680 цивільних, 1 660 людей – на території громади, і ці люди відмовляються від евакуації, попри небезпеку для їхнього життя. Беседін також заявив, що їхня присутність ускладнює роботу ЗСУ.

У телеграмі голова МВА повідомив, що від початку року російські військові здійснили 36 545 обстрілів населених пунктів Куп’янської громади, скинули 1300 керованих авіаційних бомб. Внаслідок цього, за його словами, 64 людини загинули, 320 – були поранені.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і тепер ситуація ще ускладнилася. Російські війська успішно застосовували тактику проникнення малими групами і спробували проникнути у місто через газову трубу. Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ підтвердило, що Сили оборони завдали вогневого ураження й затопити цю трубу.

Росія захопила Куп’янськ 27 лютого 2022 року, місто перебувало в окупації понад пів року. Сили оборони звільнили Куп’янськ 10 вересня 2022 року під час Харківського контрнаступу.