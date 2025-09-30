ДШВ ж є. Навіщо Сирському нові штурмові війська?

Куп’янськ закрили: що відбувається?

Голова Куп'янської МВА Андрій Беседін в ефірі Суспільного 28 вересня повідомив, що Куп'янськ закрили на в'їзд і потрапити туди можуть лише військові. За його словами, ситуація в Куп’янську – критична, не працює жоден об'єкт критичної інфраструктури.

Перед цим були повідомлення, що сили РФ намагаються проникати диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб до Куп'янська. Вони маскуються під цивільних, щоб уникнути ідентифікації.

Яка ситуація у Куп'янську зараз?

У Куп’янську справді є російські військові, однак мова йде не про повноцінні підрозділи, а про невеликі групи. Про це Радіо Свобода повідомив Валерій Кисельов, старший лейтенант, офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу.

Вони просочуються через розриви в обороні і намагаються сховатися в місті

«Російські війська в місті є. Якщо навіть один російський воїн зайде в місто, то можна сказати, що там є російські війська. Насправді це не війська, це поодинокі групи… Вони просочуються через розриви в обороні, розриви в ЛБЗ (лінії бойового зіткнення) і намагаються сховатися в місті, створюючи групи по чотири-п’ять осіб», – сказав Кисельов в ефірі програми «Свобода Live».

Наразі у Куп’янську триває контрдиверсійна операція: українські військові перевіряють місто будинок за будинком, застосовують дрони та мобільні групи піхоти для виявлення диверсантів.

У місті залишилось близько 600 місцевих жителів, тож ситуацію ускладнює використання російськими військовими цивільного одягу для маскування, каже Кисельов. Саме тому військовим доводиться перевіряти кожного, адже з повітря важко відрізнити цивільну людину від російського бійця.

«Місто було закрите для того, щоб вони не вийшли під виглядом місцевих жителів і не проникли далі на територію України», – наголосив офіцер.

Штурмові війська: що це таке і чому критикують?

19 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що в складі Сил оборони України завершують створення Штурмових військ із «дроновою складовою».

У відповідь на це аналітики DeepState зазначили, що кращим рішенням було б перетворити вже існуючі Десантно-штурмові війська (ДШВ) на штурмові та сформувати з них окремий корпус.

30 вересня в інтерв'ю ВВС News Україна начальник управління Штурмових військ, Герой України Валентин Манько повідомив, що ці війська «вже сформовані і працюють на всіх напрямках».

Коментуючи критику щодо можливого «руйнування ДШВ», він сказав:

«Ми ні у кого нічого не забираємо. Окремі діячі вже кажуть, що «ми зруйнуємо ДШВ», але це неправда, бо ми вже створені давно. Ми працюємо з 2014 року»

То ж з якою метою оголосили про створення Штурмових військ? Чим вони займатимуться? Чому говорять про створення військ, нібито «лояльних» до Головнокомандувача Збройних сил України Сирського? Що це означає? І як це все відобразиться на фронті?

