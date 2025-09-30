У Дніпрі через атаку РФ загинула людина, число постраждалих зросло – влада

У Дніпрі через російську атаку загинула людина, число постраждалих зросло, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«На жаль, постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося. Медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених. Двоє з них оговтуватися будуть вдома», – написав він у телеграмі.

Український президент Володимир Зеленський зазначив, що це був удар по цивільній інфраструктурі.

«Кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.