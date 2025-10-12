Російські дрони атакували Чугуїв: постраждало п’ятеро людей, є пошкодження – прокуратура





У ніч проти 12 жовтня російські військові здійснили атаку на місто Чугуїв, застосувавши чотири ударні безпілотники, попередньо типу «Герань-2», повідомила Харківська обласна прокуратура.

У відомстві зазначили, що внаслідок російської атаки пошкоджено навчальний заклад, автомобіль і вибито вікна у житлових будинках. За даними слідства, п’ятеро людей – двоє чоловіків, двоє жінок і 12-річна дівчинка – зазнали гострої стресової реакції.

«За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки обстрілу та зібрані докази воєнного злочину, вчиненого російськими військовими», – підсумували у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.