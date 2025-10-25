ОВА: у Харкові через атаку РФ постраждали п’ятеро людей, cеред них є діти

У Харкові через російську атаку постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його даними, через влучання російського БпЛА у Шевченківському районі гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та хлопці 13 і 15 років. Лікарі надали їм допомогу на місці.

Раніше місцева влада повідомила, що Харків зазнав атаки двома російськими безпілотниками. За даними ОВА, один безпілотник влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкодивши будівлю, а інший дрони не здетонував – його виявили на даху п’ятиповерхового будинку в Київському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.