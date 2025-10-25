Доступність посилання

Харків атакували російські дрони – влада

Наслідки чергового російського удару по Харкову, архівне фото
Наслідки чергового російського удару по Харкову, архівне фото

Російські війська вдарили по Харкову двома безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, один безпілотник влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкодивши будівлю, а інший дрони не здетонував – його виявили на даху п’ятиповерхового будинку в Київському районі.

Попередньо, постраждалих немає.

Синєгубов не уточнює тип безпілотників, які атакували Харків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


