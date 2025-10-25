Харків атакували російські дрони – влада

Російські війська вдарили по Харкову двома безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, один безпілотник влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкодивши будівлю, а інший дрони не здетонував – його виявили на даху п’ятиповерхового будинку в Київському районі.



Попередньо, постраждалих немає.



Синєгубов не уточнює тип безпілотників, які атакували Харків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



