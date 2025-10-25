Харків атакували російські дрони – влада

Російські війська вдарили по Харкову двома безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, один безпілотник влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкодивши будівлю, а інший дрони не здетонував – його виявили на даху п’ятиповерхового будинку в Київському районі.
Попередньо, постраждалих немає.
Синєгубов не уточнює тип безпілотників, які атакували Харків.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
