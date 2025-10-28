ОВА: через атаку РФ на Запорізький район постраждали двоє людей

Через російську атаку на Запорізький район постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, поранені 44-річний та 62-річний чоловіки, їм надається уся необхідна медична допомога.

Федоров зазначив, що російська авіабомба влучила неподалік житлової будівлі – частково зруйнувала будинок та пошкодила господарські споруди. Пожежу, що виникла, вже ліквідували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

