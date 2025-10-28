Доступність посилання

ОВА: через атаку РФ на Запорізький район постраждали двоє людей

Поранені 44-річний та 62-річний чоловіки, їм надається уся необхідна медична допомога. Фото ілюстративне

Через російську атаку на Запорізький район постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, поранені 44-річний та 62-річний чоловіки, їм надається уся необхідна медична допомога.

Федоров зазначив, що російська авіабомба влучила неподалік житлової будівлі – частково зруйнувала будинок та пошкодила господарські споруди. Пожежу, що виникла, вже ліквідували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

