Кличко: у лікарні померла жінка, яка постраждала через удар РФ по Києву 22 жовтня

У лікарні померла жінка, яка постраждала через російський удар по Києву 22 жовтня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, вона перебувала в тяжкому стані після російського обстрілу.

Раніше було відомо про двох загиблих та 30 постраждали, серед яких були діти.

У ніч проти 22 жовтня, російські війська масовано атакували Україну ракетами і дронами, під головним ударом була критична інфраструктура, проте були уражені й житлові будинки.

Наступної ночі сили РФ дронами атакували Київ, на 10 локаціях в Подільському, Оболонському і Деснянському районі були пошкодження. Влада повідомила, що зафіксувала прямі влучання дронів по житлових будинках. Через цю атаку знову постраждали люди.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



