У ніч на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на міста України. Двоє загиблих, 25 людей, в тому числі 5 дітей, постраждали внаслідок атаки на Київ, повідомили в ДСНС України. На Київщині через російську атаку загинули чотири людини, серед них 2 дітей.

У Запоріжжі 13 людей, в тому числі 2 дитини, звернулись за допомогою до лікарів. Пошкоджені 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста, повідомили в ОВА.

У Харкові армія РФ влучила в приватний дитячий садок. Внаслідок удару одна людина загинула, 7 зазнали поранення, поранення дітей не підтвердилося, повідомив міський голова Ігор Терехов.