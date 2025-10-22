Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Чергова масована атака РФ: загинули діти. Руйнування та наслідки у містах України (фотосвідчення)

У ніч на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на міста України. Двоє загиблих, 25 людей, в тому числі 5 дітей, постраждали внаслідок атаки на Київ, повідомили в ДСНС України. На Київщині через російську атаку загинули чотири людини, серед них 2 дітей.

У Запоріжжі 13 людей, в тому числі 2 дитини, звернулись за допомогою до лікарів. Пошкоджені 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста, повідомили в ОВА.

У Харкові армія РФ влучила в приватний дитячий садок. Внаслідок удару одна людина загинула, 7 зазнали поранення, поранення дітей не підтвердилося, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибух у Києві під час масованої російської атаки
1 Вибух у Києві під час масованої російської атаки
Рятувальники дістають з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблої внаслідок російської атаки.У селі Погреби на Київщині загинули Антоніна Зайченко 1987 року народження, її донька Аделіна, який було шість місяців та 12-річна племінниця Анастасія
2 Рятувальники дістають з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблої внаслідок російської атаки.

У селі Погреби на Київщині загинули Антоніна Зайченко 1987 року народження, її донька Аделіна, який було шість місяців та 12-річна племінниця Анастасія
Зруйнований російською атакою будинок у селі Погреби на Київщині, де загинула жінка та двоє дітей. Сусід Василь розповів Радіо Свобода, що сім'я переїхала сюди з Києва, бо думали, що, можливо, в селі буде спокійніше
3 Зруйнований російською атакою будинок у селі Погреби на Київщині, де загинула жінка та двоє дітей. Сусід Василь розповів Радіо Свобода, що сім'я переїхала сюди з Києва, бо думали, що, можливо, в селі буде спокійніше
Пошкоджена через удар РФ багатоповерхівка у одному з районів Києва
4 Пошкоджена через удар РФ багатоповерхівка у одному з районів Києва
Емоції людей через руйнування однієї з багатоповерхівок Києва внаслідок атаки
5 Емоції людей через руйнування однієї з багатоповерхівок Києва внаслідок атаки
Згорілі квартири у одній з багатоповерхівок Києва
6 Згорілі квартири у одній з багатоповерхівок Києва
Рятувальники евакуюють дітей із приватного дитячого садка у Харкові, в який влучили російські безпілотники.На момент атаки в укритті перебували 48 дітей. Одна людина загинула, ще шестеро були поранені
7 Рятувальники евакуюють дітей із приватного дитячого садка у Харкові, в який влучили російські безпілотники.

На момент атаки в укритті перебували 48 дітей. Одна людина загинула, ще шестеро були поранені
Зруйнована будівля дитячого садочка у Харкові внаслідок російської атаки.«Вранці три «Шахеди» поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок. Від сили ударів другий поверх повністю склався. На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали», – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов
8 Зруйнована будівля дитячого садочка у Харкові внаслідок російської атаки.

«Вранці три «Шахеди» поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок. Від сили ударів другий поверх повністю склався. На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали», – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов
Чоловік виносить дитину з пошкодженого російським обстрілом дитячого садочка у Харкові
9 Чоловік виносить дитину з пошкодженого російським обстрілом дитячого садочка у Харкові
Пошкоджений російською атакою багатоквартирний будинок у Запоріжжі
10 Пошкоджений російською атакою багатоквартирний будинок у Запоріжжі
Чоловік оглядає свою квартиру, яка згоріла внаслідок російської атаки у Запоріжжі
11 Чоловік оглядає свою квартиру, яка згоріла внаслідок російської атаки у Запоріжжі
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
12 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG