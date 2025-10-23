У Києві число потерпілих через удар РФ зросло до семи, «сильно постраждав» Поділ – МВА

У Києві кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки зросло до семи, пошкодження інфраструктури зафіксовані у трьох районах, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Цієї ночі ворожі дрони знову атакували місто. Це була принципово цивільна, житлова інфраструктура. На 10 локаціях в Подільському, Оболонському і Деснянському районі маємо пошкодження. Фіксуємо прямі влучання дронів по житлових будинках. Це всі ознаки цілеспрямованого терору», – написав він у телеграмі вранці 23 жовтня.

За словами Ткаченка, сьогодні «сильно постраждав» Подільський район. «Пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей, ділові квартали. В Оболонському районі дрон просто влетів в 15 поверх житлового будинку, у Деснянському – таке саме пряме влучання в 21 поверх», – йдеться в повідомленні.

У постраждалих – травми різного ступеня тяжкості, кажуть у КМВА.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що в Подільському районі були пожежі в трьох житлових будинках, в одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон, у дитячому садочку пошкоджена частина вікон, уламки впали біля синагоги.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що загасили всі пожежі.

Раніше повідомляли про чотирьої потерпілих.

У ніч проти 22 жовтня російські війська масовано атакували Україну ракетами і дронами, під головним ударом була критична інфраструктура, проте були уражені й житлові будинки. У Києві від цього удару загинули дві людини, постраждали 30, зокрема діти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.