У Києві через вечірню атаку РФ постраждали 4 людини, під удар потрапила синагога

Чотири людини постраждали в Києві внаслідок вечірньої російської атаки дронами 22 жовтня, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, в Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок, тут, попередньо, минулося без пожежі й постраждалих.

«У Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях. Серед них – дитячий садок. Також відомо про п’ять пошкоджених автомобілів», – додав Ткаченко.

Головний рабин України Моше Асман повідомив, що запущений Росією безпілотник вдарив по території синагоги на Подолі.

«Тільки що синагога на Подолі в Києві потрапила під удар ірансько-російського дрона», – написав він у соцмережах, показавши наслідки на відео.

У ніч проти 22 жовтня російські війська масовано атакували Україну ракетами і дронами, під головним ударом була критична інфраструктура, проте були уражені й житлові будинки. У Києві від цього удару загинули дві людини, постраждали 30, зокрема діти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.