«Укренерго»: завтра будуть діяти графіки погодинних відключень

Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє оператор української енергосистеми «Укренерго».

За даними компанії, для побутових споживачів будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно, а для промислових споживачів будуть запроваджені графіки обмеження потужності.

Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.

Вранці в «Укренерго» заявили, що внаслідок масованої ракетно-дронової російської атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості областей України запроваджені аварійні відключення.

Згодом, з 16:00, були запроваджені графіки погодинних відключень.

Російська армія завдала чергового масованого удару по Україні вночі і вранці 22 жовтня. За даними Повітряних сил, військові РФ застосували 405 дронів і 28 ракет, 15 із них – балістичні.

За словами президента Володимира Зеленського, під російськими ударами вночі проти 22 жовтня в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. У більшості регіонів України запровадили екстрені відключення електроенергії. Відомо про загибель шести людей у Києві й області.







