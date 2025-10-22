Доступність посилання

Повітряні сили про нічний удар РФ: зафіксували прямі влучання 12 ракет і 55 БпЛА

Наслідки російського удару на Київщині, де 22 жовтня загинули чотири людини, зокрема двоє дітей
Російські військові в ніч на 22 жовтня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 405 дронів і 28 ракет (15 із них – «балістика»), повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, серед дронів було близько 250 «Шахедів», а серед ракет: 11 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», дев’ять крилатих ракет «Іскандер-К», чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Основним напрямком удару була Київщина, також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина й Одещина, кажуть у Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей: 333 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів); вісім крилатих ракет «Іскандер-К»; шість балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»; дві керовані авіаційні ракети Х-59/69», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, зафіксовано прямі влучання 12 ракет і 55 ударних БпЛА на 26 локаціях і падіння уламків на 19 локаціях, ще 17 БпЛА не досягли цілей («локаційно втрачені»).

За словами президента Володимира Зеленського, під російськими ударами вночі проти 22 жовтня в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Про чотирьох загиблих, зокрема двох дітей, у Броварському районі на Київщині повідомили в Київській ОВА. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві внаслідок російської атаки загинули дві людини: чоловік і жінка 1956 і 1959 років народження; травмовані 22 людини, з них – четверо дітей.

В «Укренерго» зазначили, що в більшості регіонів України після нічної атаки РФ запроваджені аварійні відключення світла.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

