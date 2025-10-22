У Харкові через удар РФ одна людина загинула, поранення дітей не підтвердилося – мер

Одна людина загинула, шість – зазнали поранення в Холодногірському районі Харкова 22 жовтня внаслідок російського удару, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, інформація про поранення дітей підтвердження не знайшла.

Раніше Терехов повідомляв про те, що війська РФ атакували Харків безпілотниками і є дані про постраждалих дітей у приватному дитсадку, де було влучання і де спалахнула пожежа.

Згодом міський голова додав, що всі діти евакуйовані з дитячого садочка.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару загинув 40-річний чоловік.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що рятувальники евакуювали близько пів сотні дітей.

«Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою», – заявив, реагуючи на удар по Харкову, президент Володимир Зеленський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.