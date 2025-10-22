Терехов: через удар Росії по дитсадку в Харкові є постраждалі діти

Росія атакувала Харків безпілотниками, повідомив міський голова Ігор Терехов 22 жовтня.

Згодом він заявив про влучання в дитячий садочок у місті:

«Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа».

Дітей евакуювали з будівлі, додав Терехов.

Голова області Олег Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих внаслідок атаки, щонайменше двоє з них у важкому стані. За даними Терехова, одна людина – без свідомості в реанімації. Кількість дітей серед поранених не уточнюють.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



