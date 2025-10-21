Унаслідок російського авіаудару по Херсону поранена жінка – влада

Одна цивільна людина зазнала поранень унаслідок російського удару по Херсону, повідомила ввечері 21 жовтня міська військова адміністрація.

«Приблизно о 18:40 російські окупанти вдарили по Корабельному району з авіації. Жінка 76 років отримала мінно-вибухову травму, рвані рани, ушкодження ноги. Співробітники поліції доставили потерпілу до лікарні. Їй надається вся необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.