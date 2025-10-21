Доступність посилання

Новини | Суспільство

Суми: через удар російського дрона постраждали 9 людей

Місцева влада додає, що працюють екстрені служби, і закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Сум, повідомляє обласна військова адміністрація 21 жовтня.

За повідомленням, внаслідок удару постраждали дев’ять цивільних.

«Ворожий ударний БпЛА прицільно вдарив по перехрестю. Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – заявляє ОВА.

Місцева влада додає, що працюють екстрені служби, і закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Читайте також: Міненерго: енергетики не можуть почати відновлювальні роботи на Чернігівщині через «безперервні» атаки РФ

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

«Справляємось... Холодно в хаті»: жителі Чернігова про блекаут внаслідок російської атаки
