Міненерго: енергетики не можуть почати відновлювальні роботи на Чернігівщині через «безперервні» атаки РФ

Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості почати роботи з відновлення електропостачання через «безперервний терор російських дронів», заявляє Міністерство енергетики України.

«Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт і свідомо затягуючи гуманітарну кризу», – йдеться в заяві.

У Міненерго нагадали, що напередодні російські сили завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині, через що Чернігів і вся північна частина області повністю знеструмлені, і тепер армія РФ перешкоджає ремонту мереж новими атаками.

«Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, – це прямий доказ того, що справжня мета Росії – геноцид українського народу», – наголосили в міністерстві.

Раніше про те, що в Чернігові й північних громадах області через масований російський удар немає електропостачання, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За зведеними даними ППО і Сил оборони, за добу зафіксована 51 повітряна ціль, в тому числі, дві балістичні ракети. На жаль, є два влучання «Шахедів»: обʼєкт теплопостачання й енергобʼєкт у двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електростачання у Чернігові й північних громадах області», – написав Чаус у телеграмі вранці 21 жовтня.

За його словами, енергетики працюють над відновленням, а критична інфраструктура переведена на генератори.

«Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання – такі пункти будуть розгортатись додатково», – зазначив він.

У «Чернігівводоканалі» повідомили, що розпочали запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення, а також зазначили, що зранку буде організоване підвезення води в окремі райони міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.