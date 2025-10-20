Через удар РФ знеструмлена північна частина Чернігівщини – обленерго

Північна частина Чернігівської області увечері 20 жовтня залишилася без світла, повідомила компанія «Чернігівобленерго».

«Причина – чергова атака на енергосистему області… Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!» – ідеться в повідомленні.

Також знеструмлене місто Славутич Київської області, фізично розташоване на Чернігівщині, підтвердили мер Славутича Олег Фомічов і голова Київської ОВА Микола Калашник.

«Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни! Знову влучання в обʼєкт енергетики. Не в Славутичі! Водоканал переводимо на резервне живлення, скоро зʼявиться вода. Теплопостачання садочків і шкіл та лікарні працює», – повідомив Фомічов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.