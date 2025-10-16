«Укренерго» припускає запровадження обмежень потужності для промислових споживачів

Росія протягом ночі атакувала дронами енергооб’єкти в кількох регіонах, повідомляє компанія «Укренерго» 16 жовтня. Відтак у кількох областях знеструмлені споживачі, аварійно-відновлювальні роботи вже почалися.

«Через складну ситуацію в енергосистемі – у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «Б’ють «Шахедами» з касетними боєприпасами і завдають повторних ударів» – Зеленський про атаку РФ

У Чернігівській області обленерго запровадило погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Оператор енергосистеми пояснює це систематичними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж попередніх тижнів. У регіоні тривають ремонтні роботи.

«Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг», – додає «Укренерго».

За даними компанії, споживання електроенергії залишається стабільно високим. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України.

Оператор закликає не вмикати сьогодні кілька потужних електриприладів одночасно.

Раніше «ДТЕК» попереджала про аварійні відключення в Києві, Київській і Дніпропетровській областях.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго 12 жовтня заявили, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але роботу енергетиків ускладнюють постійні російські обстріли.



