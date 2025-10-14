Свириденко: у США делегація України обговорюватиме енергетику, санкції проти РФ та питання співпраці

Українська делегація під час візиту до США має в пріоритеті обговорення енергетики, санкцій проти РФ та розвитку співпраці зі США за «новими треками», повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



«Працюємо у США разом з урядовою командою, головою НБУ, представниками Нафтогазу. Беремо участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку», – написала вона у телеграмі.

За її словами, українська делегація має заплановані зустрічі з представниками МВФ, Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, міністрами фінансів США та країн «Групи семи».

Також представники української влади детально пояснюють партнерам наслідки останніх атак РФ на енергообʼєкти.

«Працюємо над залученням нових ресурсів та підтримки», – додала Свириденко.

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня заявив, що делегація України на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і уповноваженим президента із санкційної політики Владиславом Власюком відвідає Сполучені Штати.

10 жовтня сили РФ завдали масованого удару по Україні. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, були суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях були запроваджені аварійні відключення світла.

Того ж дня посли країн «Групи семи» (G7) в Україні провели термінову зустріч з міністром енергетики Світланою Гринчук та керівниками українських енергокомпаній, обговорили, серед іншого, підтримку України у протидії подальшим ударам РФ.

Це була вже друга така зустріч за тиждень. Попередня зустріч відбулася 7 жовтня - після масштабних російських ударів по об’єктах, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону.