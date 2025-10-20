У Павлограді через масовану атаку РФ постраждали 16 людей – ОВА

Російські війська ракетами та БпЛА масовано атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



За його словами, у Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані: четверо – «важкі», решта у стані середньої тяжкості.

У місті також пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа, додав він.

Також, за даними ОВА, російська армія атакувала артилерією та FPV-дронами Нікопольщину – понівечені агрофірма, багатоповерхівка, два приватні будинки і дві господарські споруди, газогін, лінії електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



