Влада: війська РФ обстріляли Костянтинівку, загинула людина

Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині, загинула людина, повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Перший інцидент стався вранці, коли місто зазнало авіаційного удару з використанням авіаційної бомби ФАБ-250. За наявною інформацією, потерпілих немає... У другому випадку місто зазнало обстрілу зі ствольної артилерії. На жаль, унаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, яка отримала травми, несумісні з життям, у власному помешканні», – написав він у фейсбуці.

За його словами, через російські обстріли пошкоджено фасади приватного та багатоквартирного будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.