Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

МВА: російські військові вдарили дронами по Чернігову, п’ятеро постраждалих

Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, ілюстраційне фото
Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, ілюстраційне фото

Вдень, 12 жовтня, російські військові атакували безпілотниками Чернігів, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

«Зафіксовано два вибухи. У результаті атаки постраждали три людини», – зазначив місцевий чиновник.

Згодом Брижинський уточнив, що внаслідок атаки РФ вже постраждало п’ятеро людей.

«Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано», – підсумував голова МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG