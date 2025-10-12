МВА: російські військові вдарили дронами по Чернігову, п’ятеро постраждалих

Вдень, 12 жовтня, російські військові атакували безпілотниками Чернігів, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

«Зафіксовано два вибухи. У результаті атаки постраждали три людини», – зазначив місцевий чиновник.

Згодом Брижинський уточнив, що внаслідок атаки РФ вже постраждало п’ятеро людей.

«Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано», – підсумував голова МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.