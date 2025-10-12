«Убили дитину в храмі»: Зеленський розповів про наслідки обстрілів РФ впродовж тижня

Протягом тижня багато регіонів України перебувало під російськими обстрілами, повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський.

За його даними, РФ посилює удари по енергетиці України і продовжує «повітряний терор».

Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора (11 жовтня – ред.) в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі. Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів», – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що відповідні служби продовжують ліквідацію наслідки ударів, ведуть ремонтні роботи, допомагають людям, але «важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим».



«Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході. Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував президент.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



