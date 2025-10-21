«Укренерго» зменшило обмеження потужності для промислових споживачів

Компанія «Укренерго» зменшила обмеження потужності для промислових споживачів – графіки будуть діяти з 16:00 до 20:00.

Попередньої доби – 20 жовтня – обмеження були з 06:00 до 22:00.

Як повідомляє пресслужба компанії, споживання електроенергії залишається високим, але станом на 9:30 21 жовтня воно було на 1,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок, причина цих змін – сонячна погода у західних та частині південних областей України, що зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію – обмежити користування потужними електроприладами та не вмикати кілька таких приладів одночасно до 22:00.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



