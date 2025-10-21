ОВА: армія Росії масовано атакувала Новгород-Сіверський, 4 загиблих

Російські війська завдали масованої атаки по Новгород-Сіверському на Чернігівщині, заявив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 21 жовтня.

За його даними, місто атакували «Шахеди», було близько 20 влучань:

«Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні – двоє чоловік і двоє жінок. Мої співчуття родинам».

Попередньо відомо про сімох постраждалих. Серед них 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні.

«Один поранений у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. У місті багато руйнувань», – додав Чаус.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



