Чернігів без світла: влада повідомила про 22 пункти незламності, видачу води та патрулювання вулиць

Ситуація з енергопостачанням Чернігова після російського удару залишається критичною, і наразі неможливо спрогнозувати, коли електрика в обласному центрі буде відновлена, повідомив увечері 21 жовтня начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За повідомленням, енергетики цілодобово працюють, «роблячи все можливе і неможливе для відновлення електропостачання». «Багато з того, що робиться нашими енергетиками, не можна оприлюднювати», – пише високопосадовець, який додає, що критичні обʼєкти інфраструктури переведені на альтернативні джерела живлення.

У місті розгорнуті 22 пункти незламності, на них чергують поліцейські та працівники ДСНС. Біля пунктів незламності комунальне підприємство «Чернігівводоканал» розгорнуло пункти видачі води. У вечірній і нічний час поліція здійснюватиме патрулювання вулиць міста в посиленому режимі.

Увечері 20 жовтня російські військові завдали удару по енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині. Внаслідок цього знеструмлені Чернігів та північнв частина області. Без світла також залишилося місто Славутич, яке розташовується в межах Чернігівської області, але адміністративно належить до Київщини.