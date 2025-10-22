Загиблі, пожежі, руйнування. Російська масована повітряна атака на Київ

Повітряна атака Росії на столицю України почалася вночі і станом на 8-му годину ранку вона ще триває. Відомо про загиблих і постраждалих.

Також російські дрони атакували Запоріжжя.

Радіо Свобода збирає інформацію про наслідки російських атак вночі і вранці 22 жовтня.

(оновлюється)

Міський голова Києві Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської ракетно-дронової атаки у столиці загинуло двоє людей.

Пожежі та руйнування сталися у Дніпровському, Печерському, Дарницькому, Солом'янському і Оболонському районах.

У Дніпровському районі виникла пожежа у на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку. ДСНС повідомляє, що вдалося врятувати 10 людей, зокрема дітей. Однак, під час рятувальних робітна цій локації виявили і тіла двох загиблих.

Також пошкоджене приміщення одного з медзакладів Дніпровського району.

На Дарниці внаслідок влучання БпЛА горіли поверхи з 11-го по 16-й у 17-ти поверховому житловому будинку. Рятувальникам вдалося вивести 15 людей, з них 2 дитини.

Також у Дарницькому районі столиці горить ангар та двоповерхова будівля одного з підприємств. Ще уламки БпЛА впали на будівлю одного з гуртожитків.

У Печерському районі Києва. уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів. Наразі медики госпіталізували одного постраждалого.

Близько сьомої години ранку очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко підтвердив у телеграмі, що кількість загиблих у столиці зросла до двох.

Удари по енергетиці

Компанія «ДТЕК» повідомляє про екстрені відключення в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Їх запровадили за командою оператора «Укренерго».

Росія протягом ночі завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі країни, повідомляє міністерка енергетики Світлана Гринчук вранці 22 жовтня.

«Масована атака продовжується. Усі подробиці згодом. Просимо всіх залишатися в укриттях», – написала вона в своїх соцмережах.

Міністерство енергетики додає, що енергетики почнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи, щойно дозволять безпекові умови.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив про пошкодження об’єктів підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі через прямі влучання та падіння уламків.

Запоріжжя: 13 поранених

Російські війська атакували Запоріжжя протягом ночі на 22 жовтня, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров вранці у середу.

«Через нічну ворожу атаку без електропостачання майже 2000 людей. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація», – повідомив він.

За даними голови області, у місті постраждали 13 людей. Раніше було відомо про п’ятьох поранених жінок віком від 21 до 62 років.

На початку доби Федоров повідомив про удари «Шахедами» по обласному центру: в одному з районів відбулося займання багатоповерхівки та приватних будинків.

Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки.