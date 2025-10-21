ДСНС: кількість поранених через удар Росії по Новгород-Сіверському зросла до 10

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про збільшення кількості постраждалих у Новгород-Сіверському внаслідок російської атаки.

Рятувальники уточнюють, що влучання спричинило пожежу в житловому будинку. Також зафіксовано удар поблизу одного з медичних закладів міста.

«За попередньою інформацією, загинуло 4 людини, ще 10 отримали травми, серед них – 10-річна дитина», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації повідомив про чотирьох загиблих і сімох поранених через удар по Новгород-Сіверському.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



