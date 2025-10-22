КМВА повідомляє про 25 поранених у Києві внаслідок удару Росії

Кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки 22 жовтня зросла до 25, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше також повідомляли про двох загиблих.

«Станом на 12:40 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 25 осіб. З них 5 дітей», – заявив він.

За даними голови КМВА, понад 10 людей госпіталізовані, з них четверо – діти.

Київська міська державна адміністрація повідомляла, що внаслідок нічного обстрілу в частині будинків Києва тимчасово немає гарячої води. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушили технологічний процес роботи обладнання.

«Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах», – уточнює міська адміністрація.

Російська армія завдала чергового масованого удару по Україні вночі та вранці 22 жовтня. За даними Повітряних сил, військові РФ застосували 405 дронів і 28 ракет, 15 із них – балістичні.

За словами президента Володимира Зеленського, під російськими ударами вночі проти 22 жовтня в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. У більшості регіонів України запровадили екстрені відключення електроенергії.



