«Укренерго» повідомляє про аварійні відключення в більшості регіонів України

В Україні діють масштабні відключення електроенергії, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго» вранці 22 жовтня.

«Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення», – заявляє компанія.

Оператор додає, що відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Раніше про екстрені відключення повідомляли в Сумській, Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та в Києві.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



