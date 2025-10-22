На Київщині через удар РФ загинули чотири людини, зокрема двоє дітей – ОВА

У селі Погреби Броварського району внаслідок масованого російського удару загинула жінка 1987 року народження, шестимісячне немовля і 12-річна дівчинка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник у телеграмі.

За його словами, їхні тіла знайшли на місці пожежі в приватному будинку.

Крім того, Калашник повідомив, що також у Броварському районі уламками смертельно травмований чоловік 1987 року народження.

Також, за його словами, відомо про щонайменше одну поранену людину: чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі. «Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забійна рана тімʼяної ділянки голови він госпіталізований до лікарні», – написав голова ОВА.

Як повідомив очільник ОВА, війська РФ вночі атакували українські міста ракетами і дронами, б’ючи по енергетичній інфраструктурі.

«В області за розпорядженням НЕК «Укренерго» введені екстрені відключення світла. Унаслідок атаки сталося загоряння двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС», – йдеться в повідомленні.

Раніше про двох загиблих внаслідок російського удару повідомила влада Києва.

В «Укренерго» повідомили, що в більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.