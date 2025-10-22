Київ: двоє людей загинули через російську атаку, у столиці та області екстрені відключення світла

Київ зазнав комбінованого удару вночі проти 22 жовтня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ вранці в середу.

«На жаль, двоє людей загинули, є постраждалі. Рятувальники ДСНС продовжують цілодобово працювати на місцях влучань», – йдеться в повідомленні.

Відомство підсумувало попередні наслідки атаки в районах Києва:

Дніпровський район – влучання у 16-поверхівку. Пожежа на 6-му поверсі, врятовано 10 людей, серед них діти, виявлено тіла двох загиблих

Дарницький район – влучання БПЛА спричинило пожежу з 11 по 16 поверхи в 17-поверхівці. Врятовано 15 людей, з них дві дитини. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля, пожежу локалізували

Деснянський район – пошкоджено фасад 10-поверхівки, горів автомобіль і газова труба, врятовано 20 людей

Печерський район – влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку, загоряння ліквідували до прибуття рятувальників. Інформація про постраждалих уточнюється

Компанія «ДТЕК» повідомляє про екстрені відключення в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Їх запровадили за командою оператора «Укренерго».

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



