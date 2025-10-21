Як «Шахеди», але тихі: фабрика з виробництва дронів-камікадзе зсередини

Протягом останніх місяців невелике місто Самоков у Болгарії кілька разів відвідували різні високопоставлені військові та урядовці. Це є сигналом того, що важливість одного місцевого підприємства – а точніше, його продукту – зараз зросла. Завод «Самел-90», розташований трохи південніше від столиці Болгарії Софії, розпочав свою діяльність у 1960-х роках із розробки електроніки для болгарської армії. Разом зі стрімкою еволюцією війни, яку Росія веде проти України, підприємство змінило свій вектор – у бік повітряної зброї та антидронових систем.

«Ми почали розробляти дрони-камікадзе два роки тому», – розповіла Радіо Свобода Венета Попова, яка керує виробництвом дронів на заводі. «Наразі ми виробляємо близько 50 одиниць на місяць, проте маємо можливість потроїти цю кількість», – каже жінка. Болгарські ударні БПЛА, які тут можна побачити у різних стадіях розробки, зовні схожі на іранські «Шахеди» та їх російські аналоги «Герань-2».

Після краху соціалістичного режиму Болгарії в 1989 році завод «Самел-90» був приватизований. Тепер ним володіє його колишній працівник Петро Георгієв. За словами Петра, зараз є відчутний сплеск інтересу до ударних безпілотників компанії та її засобів антидронової боротьби – Європа звернула увагу на «війну дронів», у яку трансформувалися бойові дії в Україні. Але поки Брюссель анонсує «стіну дронів», яка має захищати фланги НАТО, місце заводу «Самел-90» в оборонній стратегії ЄС залишається невизначеним. «Все залежить від уряду Болгарії», – каже Георгієв.

Пристрої для глушіння безпілотників заводу «Самел-90» наразі продають Індії, Єгипту та «іншим східним країнам» значно дешевше, ніж коштують західноєвропейські вироби за тією ж технологією. Георгієв каже, що наразі західноєвропейські країни не купують болгарські технології. «Наші продукти такі ж якісні, але західні країни піклуються про своїх власних виробників», – каже він.

Безпілотник літакового типу під назвою Samjet, який виробляє болгарський завод, за розміром майже як дельтаплан – набагато менший за камікадзе виробництва Ірану та РФ і оснащений пропорційно меншою бойовою частиною. Двигун у «Самджеті» електричний, тому він не видає такого моторошного гудіння, як «Шахед» чи «Герань», але через це має вдесятеро меншу дальність польоту – 100 км на противагу понад тисячі, яку здатен долати його ірансько-російський аналог.

За словами Борислава Лазарова, організатора виробництва в майстерні з виготовлення дронів, збірка одного БПЛА Samjet триває від трьох днів до тижня. Зараз лідером у галузі безпілотних технологій є Китай, а на китайський бренд DJI припадає 70% продажів споживчих дронів у світі. Технології DJI знайшли своє місце і на полі бою: найочевидніше – це розвідка (дрон Mavic), але Китай, безсумнівно, задіює їх і у розробці ударних БПЛА, кажуть аналітики.