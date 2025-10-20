Дрони зі штучним інтелектом (ШІ) на війні Росії проти України. Європа відстає?

Вже зараз штучний інтелект (ШІ, AI) вивчає тисячі супутникових знімків, фіксує переміщення техніки, розпізнає на фото та відео живу силу, бронетехніку та ППО, допомагає прокладати безпечні маршрути, прораховує загрози, виявляє слабкості супротивника, обробляє великі масиви розвідданих та перехоплень.

Україна вже почала масове виробництво FPV-дронів зі штучним інтелектом – про це у своєму звіті повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни. А російське держагентство ТАСС повідомило, що Росія теж використовує цю технологію: на фронт поставлено безпілотники, які в автономному режимі можуть злітати, отримувати завдання і виконувати його – і все це без участі оператора.

Як у війні Росії проти України використовують штучний інтелект (ШІ) і чи може це змінити ситуацію на полі бою?

Про це розповідає створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время».

Ось кадри атаки, зняті російським безпілотником-камікадзе. На екрані напис: «Ціль захоплено»: це штучний інтелект повідомляє оператору дрона. Аналогічним чином український військовий дрон у повітрі автономно полює і підбиває дрон збройних сил Росії.

«Сказати, що на сьогодні якась зі сторін має суттєвий прогрес саме у використанні безпілотників зі штучним інтелектом, ми поки що не можемо, – вважає український авіаційний експерт Богдан Долінце. – Але при цьому ми бачимо, що досить багато компаній, команд, як в Україні, так і в Росії, працюють над вирішенням цих завдань».

Головне завдання, кажуть експерти, – це передача чипу зі штучним інтелектом, що знаходиться в кожному дроні, ще більших повноважень – щоб він самостійно, без участі людини, в умовах війни міг ухвалювати рішення та діяти.

Тобто про те, що «ціль захоплено», дрон зможе говорити не оператору-людині, а самому собі. І далі він вже зможе чинити з цією захопленою ціллю згідно з придуманими для нього алгоритмами.

«Якщо раніше всі індивідуальні дрони залежали від оператора або працювали спільно з оператором в умовах напівавтономності, то «рій» дозволяє вийти на такий рівень осмислення та аналізу реальності, який уже не потребує оператора-людини», – розповідає IT-журналіст Сергій Голубицький.

Нова реальність, де воюють роботи і дрони, вже настала

Війна дронів і роботів – це інша якість війни і новий рівень осмислення та аналізу реальності. І це те, про що колись розповідали у своїх романах письменники-фантасти.

Ось, наприклад, як у цій війні майбутнього може відбуватися в небі атака рою дронів, коли їх не сотні, а тисячі, і кожен наділений штучним інтелектом. Якщо при цьому вони ще й спілкуються між собою, домовляються, хто яку ціль бере на себе, то в підсумку перетворюються на велику розумну силу, вважають фахівці. Як вважають військові експерти, ця нова реальність усе ближче.

До неї вже готуються і в Росії, і в Україні.

Президент України Володимир Зеленський застеріг:

«Це дуже технологічна та динамічна війна. Покоління дронів змінюються кожні три місяці. Скоро буде велика кількість дронів зі штучним інтелектом, і це ускладнить роботу на фронті».

А очільник Росії Володимир Путін наголосив, що «хто швидше почне освоювати ці технології у військовій справі, той матиме величезні переваги на полі бою».

І це змагання між країною-агресором і країною, яка обороняється, справді йде постійно, підкреслюють експерти.

Що робить ШІ на війні вже зараз?

«Якщо говорити про розвиток технологій, то фактично, як правило, від двох тижнів до трьох місяців минає від моменту появи якоїсь нової технології чи рішення і до того моменту, як воно фактично з’являється і в іншої сторони. Це стосується як Росії, так і України», – говорить Богдан Долінце.

У штучного інтелекту на фронті багато завдань.

Уже зараз ШІ (AI), вивчаючи тисячі супутникових зображень, знаходить і фіксує переміщення військової техніки. Отримуючи фото та відео з дронів, він вміє розпізнавати живу силу, бронетехніку та ППО. Він допомагає військовим у зоні боїв вибудовувати безпечні маршрути та прораховувати загрози з боку противника. Він обробляє величезні масиви розвідданих, перехоплень, соцмереж і виявляє тенденції, наміри противника.

Крім того, він допомагає евакуювати поранених солдатів з-під обстрілів, знаходити саморобні вибухові пристрої та автономно керувати роботами-саперами.

Рішення завдання удару все ще ухвалює не ШІ, а жива людина. Хоча теоретично така можливість вже існує

«Переважно це обробка інформації та видача тієї чи іншої інформації оператору або командувачу, який ухвалює рішення, – розповідає ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. – Зазвичай у наш час конкретне рішення, наприклад, завдання удару все ще ухвалює не штучний інтелект, а жива людина. Хоча теоретично така можливість вже існує».

Етика і вартість

Гендельман зазначає, що у питанні ширшого застосування штучного інтелекту, безумовно, є етична складова. Наприклад: чи можна дозволити бойовим дронам самим вирішувати, чи завдавати удару по тій або іншій групі людей? А раптом роботи вийдуть з-під контролю? Але важливі також і фінансові аспекти таких рішень.

«Для великої війни насамперед важливий не стільки якийсь прорив у технологіях, скільки максимальне зниження ціни. Тому що інакше кілька штучних зразків, нехай навіть це буде якась вершина технології, просто фізично не зможуть принести якогось значущого ефекту».

І цю думку поділяють багато інших експертів. Поки, за їхньою оцінкою, максимальне використання штучного інтелекту у військових цілях упирається в неможливість знайти варіанти дешевого і при цьому масового виробництва сотень тисяч бойових технічних пристроїв, які б штучний інтелект «оживляв» і вів у бій.

Аналітики вважають, що як тільки це рішення буде знайдене, нові проривні технології зіграють свою роль у показі людству воєн майбутнього небачених масштабів і руйнувань. Але є й така ймовірність, що люди в таких війнах менше гинутимуть.

«Ми бачимо, ну, ось я, принаймні, очевидно, чітко бачу, що це буде навпаки, гуманізувати військові дії, – упевнений Сергій Голубицький. – Тому що в підсумку в найближчій перспективі, вже через п’ять-десять років, будуть воювати дрони проти дронів, а не дрони проти людей. Тому що якщо будуть виставляти проти дронів людей, то вони закінчаться вже найближчі пару місяців. Усі люди. Які є».

Через можливу швидку появу бойових роїв дронів, які зможуть збиватися у зграї і воювати самостійно, вже йде пошук рішень: як від них захищатися.

І поки в Європейському Союзі ніяк не можуть дійти згоди щодо необхідності створення «стіни дронів», у Міноборони Ізраїлю вже заявили про завершення випробувань нової – додаткової системи протидроної оборони.

Дрони там мають намір збивати, відправляючи в небо сотні лазерних променів.

В Україні оголосили про створення дрона, який може знищувати російські «шахеди». Дрон-перехоплювач має назву «Генерал Черешня Bullet», повідомила компанія-виробник у фейсбуці. Як стверджують розробники, цей БПЛА розганяється до швидкості 309+ км/год, чого достатньо, щоб наздогнати російський «шахед». Випробування дрона-«антишахеда» провели і починають «запуск серійного виробництва».



